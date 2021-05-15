Глава МИД Ирана отменил поездку в Вену из-за флагов Израиля в МИД Австрии

Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от визита в Вену из-за вывешенного на здании МИД Австрии флага Израиля. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.at со ссылкой на МИД Австрии.

По данным министерства, Зариф планировал приехать в Вену в субботу, 15 мая, для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

«Мы сожалеем и принимаем это к сведению», — заявили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне МИД Австрии опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображено здание министерства с израильским флагом. Фотография сопровождалась твитом, в котором говорилось о солидарности с Израилем.

«Мы солидарны с нашими израильскими партнерами. Поэтому сегодня мы подняли флаг на здании МИДа в Вене. Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — говорится в сообщении.

В ответ заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил недовольство позицией Вены и заявил о поддержке Палестины.

«Шокирует и болезненно видеть флаг оккупационного режима, который за несколько дней жестоко убил десятки ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе много детей, над правительственными офисами в Вене. Мы стоим с Палестиной», — написал он.

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая, после решения суда Израиля о выселении нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого среди арабского населения вспыхнули протесты. Тогда же начались ракетные обстрелы движения ХАМАС с территории сектора Газа по Израилю.

В ответ Израиль приступил к военной операции «Защитник стен», в ходе которой начались бомбардировки сектора Газа. По данным израильской армии, в ходе операции были ликвидированы два высокопоставленных представителя военной разведки ХАМАС.