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В Крыму ответили на требования США передать полуостров Украине

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Международное сообщество должно признать Крым частью России, поскольку соответствующий референдум был проведен в соответствии с украинской Конституцией. Об этом РБК сообщил глава комитета регионального Госсовета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так представитель крымских властей ответил на сообщение, которое 6 мая разместил в Facebook Госдепартамент США.

«Крым — это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом», — говорится в сообщении.

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«Крымчане сделали свой выбор, выразили свою волю на референдуме в 2014 году, подавляющее число крымчан отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Этот выбор международное сообщество должно признать, поскольку сам референдум состоялся в рамках Конституции Украины и в рамках Конституции Автономной Республики Крым», — сказал Гемпель.

Первый заместитель председателя Госсовета региона Ефим Фикс добавил, что крымские власти работают «в рамках тех настроений и тех решений, которые были приняты в 2014 году».

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин ранее называл вопрос принадлежности полуострова закрытым. Фикс призвал Соединенные Штаты «заняться своими делами» и «не вмешиваться в дела России». Вмешательством во внутригосударственные вопросы заявление американских властей назвал и Гемпель. Он добавил, что подобные призывы преследуются по российскому законодательству.

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Кроме того, Гемпель предложил США «сделать дружественный жест и вернуть нам Аляску». По его словам, «только после этого о чем-то можно говорить».

Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение высказались более 96% жителей региона. Результаты голосования не признали Украина и большинство стран — членов ООН. Российские власти называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

В феврале президент США Джозеф Байден вновь заявил, что Крым — это украинская территория. Он пообещал привлечь Россию к ответственности «за ее злоупотребления и агрессию на Украине». В середине апреля Соединенные Штаты ввели санкции, куда попал и ряд крымских лиц. Среди них — издание NewsFront и СИЗО в Симферополе.

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