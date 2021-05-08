В Крыму ответили на требования США передать полуостров Украине

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Международное сообщество должно признать Крым частью России, поскольку соответствующий референдум был проведен в соответствии с украинской Конституцией. Об этом РБК сообщил глава комитета регионального Госсовета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так представитель крымских властей ответил на сообщение, которое 6 мая разместил в Facebook Госдепартамент США.

«Крым — это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом», — говорится в сообщении.

«Крымчане сделали свой выбор, выразили свою волю на референдуме в 2014 году, подавляющее число крымчан отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Этот выбор международное сообщество должно признать, поскольку сам референдум состоялся в рамках Конституции Украины и в рамках Конституции Автономной Республики Крым», — сказал Гемпель.