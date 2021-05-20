Лавров ответил шуткой о таможне на вопрос о саммите Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, дала ли Москва согласие на саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена, пошутил: «Мы не таможня, чтобы «давать добро». Об этом он сказал по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

Глава МИДа назвал разговор с американским коллегой полезным. Он напомнил, что встреча состоялась по итогам апрельского телефонного разговора Путина и Байдена. «Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», — заявил Лавров.

Перед встречей с российским министром Блинкен в интервью исландскому информационному агентству RUV заявил, что саммит лидеров России и США может состояться в ближайшие недели.

В апреле Байден предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории. В Кремле не исключили, что встреча может пройти в одной из стран Евросоюза. В Вашингтоне заявили, что она может состояться в июне.