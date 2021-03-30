Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Рейтинг перемен: чем интересен список миллиардеров Индии — The Economist Pro, 09:34 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 09:29 Песков исключил возможность объединения России и Белоруссии Политика, 09:26 Песков оценил возможность победить коронавирус Общество, 09:19 В правительстве исключили рост цен из-за экосбора Общество, 09:08 Президент Армении назвал составляющие кризиса в стране Политика, 09:00 ВТБ предложил объединить все льготные ипотечные программы в России Недвижимость, 09:00 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 09:00 Год с начала локдауна, ключ к отношениям с Арменией. Главное за ночь Общество, 08:52 Компании опасались увольнять CEO в разгар пандемии. Теперь они осмелеют Pro, 08:39 В Кремле назвали способы победить коррупцию Политика, 08:37 В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов РБК и Русский продукт, 08:31 Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США Политика, 08:27 Песков оценил риск запрета иностранных интернет-платформ Технологии и медиа, 08:18
Общество ,  
0 

В правительстве исключили рост цен из-за экосбора

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Обязанность производителей перерабатывать весь объем упаковки произведенного ими товара, предусмотренная правительственной Концепцией расширенной ответственности производителей (РОП), не подразумевает уплату экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении представителя вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве мусорную реформу.

О том, что бизнес опасается роста цен, которого нельзя будет избежать из-за новых обязательств перерабатывать всю выпущенную тару и «двойного тарифа» экологического сбора для тех, кто сам переработать упаковку не в состоянии, сообщала накануне со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к премьер-министру Михаилу Мишустину газета «Известия».

По словам представителя Абрамченко, новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых, а сама обязанность перерабатывать тару, которое правительство возложит на бизнес, связано «с существующими экологическими реалиями» и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. Сейчас затраты на переработку всего мусора несут граждане, указывает министерство.

«Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», — указывает представитель Абрамченко. По его словам, сам экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки.

Материал дополняется

Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
мусор упаковка переработка Виктория Абрамченко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter