В правительстве исключили рост цен из-за экосбора

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Обязанность производителей перерабатывать весь объем упаковки произведенного ими товара, предусмотренная правительственной Концепцией расширенной ответственности производителей (РОП), не подразумевает уплату экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении представителя вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве мусорную реформу.

О том, что бизнес опасается роста цен, которого нельзя будет избежать из-за новых обязательств перерабатывать всю выпущенную тару и «двойного тарифа» экологического сбора для тех, кто сам переработать упаковку не в состоянии, сообщала накануне со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к премьер-министру Михаилу Мишустину газета «Известия».

По словам представителя Абрамченко, новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых, а сама обязанность перерабатывать тару, которое правительство возложит на бизнес, связано «с существующими экологическими реалиями» и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. Сейчас затраты на переработку всего мусора несут граждане, указывает министерство.

«Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», — указывает представитель Абрамченко. По его словам, сам экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки.

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