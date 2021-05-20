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Политика ,  
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Эрдоган обратится к миру на разделенном Кипре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал послание миру во время предстоящего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом он объявил на встрече с турецкой молодежью, его слова приводятся на сайте главы государства.

По словам Эрдогана, посещение Северного Кипра запланировано на 20 июля. Турецкий лидер отметил, что анонсированное обращение касается не только разделенного острова, но и всего мира.

В ноябре прошлого года посещение Эрдоганом Северного Кипра вызвало скандал. Его поездка была приурочена к 37-й годовщине провозглашения ТРСК, которую признает только Анкара. Тогда он сделал ряд заявлений, в том числе о создании двух государств, чтобы разрешить конфликт. «На Кипре есть два разных народа и два отдельных государства. Решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства», — говорил Эрдоган.

Отношения с Грецией обостряет и то, что Турция стала добывать газ на шельфе Кипра, который греческие власти считают своей исключительной экономической зоной.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

Действия турецкого лидера, посетившего Северный Кипр, осудили власти Республики Кипр, Греции, стран Евросоюза и в ООН. Палата представителей конгресса США потребовала от прежнего госсекретаря США Майка Помпео привлечь Турцию к ответственности Турцию, так как если не вмешаться, заявляли конгрессмены, «президент Эрдоган будет и дальше вести себя так, словно он может оставаться безнаказанным».

Кипр был разделен на северную, турецкую, часть и южную, греческую, в результате военного переворота в 1974 году. Турция заняла почти 40% территории острова. Никосия считает Северный Кипр незаконно оккупированной территорией.

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Реджеп Тайип Эрдоган Северный Кипр Турция Греция
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