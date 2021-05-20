Эрдоган обратится к миру на разделенном Кипре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал послание миру во время предстоящего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом он объявил на встрече с турецкой молодежью, его слова приводятся на сайте главы государства.

По словам Эрдогана, посещение Северного Кипра запланировано на 20 июля. Турецкий лидер отметил, что анонсированное обращение касается не только разделенного острова, но и всего мира.

В ноябре прошлого года посещение Эрдоганом Северного Кипра вызвало скандал. Его поездка была приурочена к 37-й годовщине провозглашения ТРСК, которую признает только Анкара. Тогда он сделал ряд заявлений, в том числе о создании двух государств, чтобы разрешить конфликт. «На Кипре есть два разных народа и два отдельных государства. Решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства», — говорил Эрдоган.

Отношения с Грецией обостряет и то, что Турция стала добывать газ на шельфе Кипра, который греческие власти считают своей исключительной экономической зоной.