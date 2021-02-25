Генсек ООН назвал дату неформальной встречи по Кипру в формате «5+1»

Она пройдет в Женеве с 27 по 29 апреля. ООН хочет понять, есть ли у враждующих сторон точки соприкосновения для дальнейшего урегулирования конфликта. Кипр разделен на турецкую и греческую части с 1974 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Неофициальная встреча в формате «пять плюс один» по Кипру пройдет в Женеве с 27 по 29 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Цель встречи будет заключаться в том, чтобы определить, существует ли у сторон точки соприкосновения для переговоров по долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», — говорится в заявлении.

Дата встречи была назначена после многомесячных консультаций Антониу Гуттериша со своим временным представителем на Кипре Джейн Холл Лут.

Формат «пять плюс один» предполагает участие генсека ООН, глав МИД стран-гарантов территориальной целостности Кипра — Греции, Турции и Великобритании — а также лидеров греческой и турецкой кипрских общин.