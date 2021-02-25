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Генсек ООН назвал дату неформальной встречи по Кипру в формате «5+1»

Она пройдет в Женеве с 27 по 29 апреля. ООН хочет понять, есть ли у враждующих сторон точки соприкосновения для дальнейшего урегулирования конфликта. Кипр разделен на турецкую и греческую части с 1974 года
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Неофициальная встреча в формате «пять плюс один» по Кипру пройдет в Женеве с 27 по 29 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Цель встречи будет заключаться в том, чтобы определить, существует ли у сторон точки соприкосновения для переговоров по долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», — говорится в заявлении.

Дата встречи была назначена после многомесячных консультаций Антониу Гуттериша со своим временным представителем на Кипре Джейн Холл Лут.

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Формат «пять плюс один» предполагает участие генсека ООН, глав МИД стран-гарантов территориальной целостности Кипра — Греции, Турции и Великобритании — а также лидеров греческой и турецкой кипрских общин.

В июле 1974 года в результате военного переворота на Кипре остров был разделен на северную турецкую часть и южную греческую. После свержения президента Кипра террористической организацией греков-киприотов ЭОКА-В Анкара высадила на острове 30-тысячный корпус, видя в перевороте угрозу местному турецкому населению.

Турция заняла почти 40% территории острова, которая с 1974 года отделена от южной части буферной зоной ООН. Никосия считает северный Кипр незаконно оккупированной территорией.

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На протяжении следующих десятков лет неоднократно были попытки провести переговоры по урегулированию кипрского конфликта. В качестве условия по вступлению в Евросоюз от Анкары требовали признать суверенитет Республики Кипр. Все эти попытки не увенчались успехом.

В 2019 году конфликт обострился из-за того, что Турция начала газодобычу на шельфе Кипра, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Добычу газа Анкарой в Восточном Средиземноморье осудили в Брюсселе, назвав ее незаконной и пригрозили Турции санкциями.

Автор
Михаил Котляр
Кипр ООН Антониу Гутерриш встреча
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