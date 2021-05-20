Чулпан Хаматова заявила о гордости за Россию после выступления Manizha

Актриса Чулпан Хаматова гордится, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение» представляет певица Manizha. Об этом артистка сказала РБК.

Помимо музыкального таланта Хаматова отметила «фантастическую личность», неравнодушие и отзывчивость исполнительницы.

«Я очень ее люблю и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка <...> Собственно, для меня не было вопросов», — сказала актриса.

Говоря о песни Manizha Russian Woman («Русская женщина»), с которой она выступает на «Евровидении», Хаматова отметила, что она — «о ценностях свободы и ответственности женщины за то, что происходит вокруг».