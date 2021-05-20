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Общество ,  
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«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о бесплатном подключении к газу

Поправки к закону о газоснабжении, в том числе о бесплатном подключении населения к газу, поступили в комитет Госдумы по энергетике, сообщил председатель профильного комитета Павел Завальный («Единая Россия»), его слова приводятся на сайте партии.

«Комитет начинает работу с поправками, которые были внесены «Единой Россией. В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате», — сказал Завальный. По его словам, поправки планируется принять до конца весенней сессии.

Поправки о бесплатном подключении к газу подготовили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета по энергетике Завальный, сенатор Андрей Кутепов.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

21 апреля президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию попросил правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств. По его словам, за подводку газа до границы земельного участка граждане платить не должны.

Глава государства обратил внимание на то, что «немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют».

Таким образом, Путин поддержал инициативу «Единой России», с которой партия обратилась к президенту после поездки временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область. Правительство должно обеспечить бесплатное подключение россиян к газу независимо от площади дома до 2023 года.

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В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по газификации регионов. К 2030 году уровень газификации должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9%, а граждане получить возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

Единая Россия поправки газификация Госдума
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