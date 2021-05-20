«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о бесплатном подключении к газу

Поправки к закону о газоснабжении, в том числе о бесплатном подключении населения к газу, поступили в комитет Госдумы по энергетике, сообщил председатель профильного комитета Павел Завальный («Единая Россия»), его слова приводятся на сайте партии.

«Комитет начинает работу с поправками, которые были внесены «Единой Россией. В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате», — сказал Завальный. По его словам, поправки планируется принять до конца весенней сессии.

Поправки о бесплатном подключении к газу подготовили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета по энергетике Завальный, сенатор Андрей Кутепов.

21 апреля президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию попросил правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств. По его словам, за подводку газа до границы земельного участка граждане платить не должны.