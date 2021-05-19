В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за угрозы убийства генпрокурора

Андрей Швед (Фото: prokuraturarbbel / VK)

Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело из-за того, что неизвестные угрожали в чате Telegram убить генпрокурора республики Андрея Шведа. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

«Согласно материалам дела неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 18 по 19 мая 2021 года высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийством», — уточняется в сообщении.

Кроме того, неустановленные лица разместили в различных чатах в Telegram комментарии с «презрительными, уничижительными, неприличными выражениями» касательно прокурора в связи с выполнением им служебных обязанностей, оскорбив его честь и достоинство.

Дело возбуждено по ст. 186 (угроза убийством) и ст. 369 УК Белоруссии (оскорбление представителя власти).