Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 73,68 (-0,02) Инвестиции, 14:02
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,1 (+0,19) Инвестиции, 14:02
Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни Политика, 23:40 Защитники китов потребовали разобраться в гибели дельфинов в Черном море Общество, 23:26 Суд во Франции отказал кредиторам Березовского в праве на его поместье Общество, 23:08 В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за угрозы убийства генпрокурора Политика, 22:42 СМИ узнали о пролежавшем 10 дней у Земана докладе по взрывам во Врбетице Политика, 22:26 Российский истребитель сопроводил B-52 над Балтикой Политика, 22:11 Президент Турции назвал политическим перенос финала ЛЧ из Стамбула Спорт, 22:00 В больнице Екатеринбурга умер подозреваемый в тройном убийстве Общество, 21:50 Суд обязал Bellingcat выплатить ₽340 тыс. бывшему командиру ополчения ДНР Политика, 21:44 Путин обсудил с Алиевым безопасность в Карабахе Общество, 21:31 Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете Спорт, 21:18 Президент США призвал Израиль «сегодня же» начать деэскалацию Политика, 21:13 Дуров заявил о погружении в Средневековье при использовании iPhone Бизнес, 21:08 Исмаилов обратился к чеченцам и дагестанцам после слов Кадырова о Хабибе Спорт, 21:02
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за угрозы убийства генпрокурора

Андрей Швед
Андрей Швед (Фото: prokuraturarbbel / VK)

Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело из-за того, что неизвестные угрожали в чате Telegram убить генпрокурора республики Андрея Шведа. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

«Согласно материалам дела неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 18 по 19 мая 2021 года высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийством», — уточняется в сообщении.

СК Белоруссии возбудил дело после крушения Як-130
Общество
Фото:Анатолий Мамшитов / ТАСС

Кроме того, неустановленные лица разместили в различных чатах в Telegram комментарии с «презрительными, уничижительными, неприличными выражениями» касательно прокурора в связи с выполнением им служебных обязанностей, оскорбив его честь и достоинство.

Дело возбуждено по ст. 186 (угроза убийством) и ст. 369 УК Белоруссии (оскорбление представителя власти).

Белорусские власти устанавливают личности подозреваемых. Генпрокуратура предупредила, что «в Беларуси отлажена система фиксации в киберпространстве любых действий пользователей».

Читайте на РБК Pro
Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз После Уоррена Баффетта: что ждет холдинг стоимостью $630 млрд Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии

В начале декабря 2020 года экс-министр внутренних дел республики, помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Юрий Караев заявил, что в Белоруссии упало влияние протестных Telegram-каналов, из-за чего сократилось и число протестующих. «Та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию», — сказал он.

Белоруссия уголовное дело угрозы Генпрокурор
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
СК Белоруссии обвинил соратников Тихановской в подготовке захвата Гомеля
Политика
СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти
Политика
СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter