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Общество ,  
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Дипмиссии Германии в России начнут принимать заявки на Шенген с июня

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Германские представительства в России начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз с 1 июня, цель поездки должна быть не туристическая. Об этом сообщило в Facebook посольство Германии в Москве.

«Выдача данных виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений на въезд», — предупредило посольство.

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Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

Получить шенгенские визы смогут те, у кого уже была виза сроком действия не менее двух лет. Предыдущая виза должна была быть выдана одним из германских зарубежных представительств, срок ее действия должен был закончиться не раньше 1 апреля 2020 года. Кроме того, визу не будут выдавать тем, кто хочет приехать в Германию в качестве туриста.

Ранее в Москве возобновил работу визовый центр Испании. Подать документы на Шенген могут люди, у которых есть визы с минимальным сроком действия один год. Заявления будут рассматривать в течение десяти рабочих дней, однако этот срок может быть продлен до 30 дней. Сами визы начнут выдавать с 1 июня.

Германия Шенген Евросоюз посольство
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