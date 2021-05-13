Визовый центр Испании в Москве возобновил работу

Испанский визовый центр в столице возобновил прием документов для выдачи шенгенской визы. Из-за ограничительных мер против COVID-19 заявителей будут запускать внутрь не больше определенного числа. Об этом говорится на сайте центра.

«С 12 мая Испанский Визовый центр в Москве возобновляет деятельность по приему документов на Испанскую Шенгенскую визу (категория C)», — уточняется в сообщении.

В помещении центра необходимо соблюдать меры безопасности против коронавируса. Посетители должны быть в маске и перчатках, при входе им будут проверять температуру. Внутри центра сможет находиться только определенное количество человек. «Во избежание скопления людей в Визовом центре, вас могут попросить подождать за его пределами», — отмечается в сообщении.