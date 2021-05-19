Губернаторам поставят экран с жалобами жителей и точками напряженности

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АНО «Диалог Регионы» разрабатывает специальную интерактивную панель для российских губернаторов, на которую будет выводиться вся актуальная информация по их региону. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«У глав субъектов каждый день на компьютере открыты несколько вкладок в браузере. Проблема в том, что зачастую поступает слишком много информации. Более того, она формируется без предварительной социологии и требуется временя, чтобы отфильтровать ее на предмет рисков. Планируемый к запуску дашборд позволит все данные перенести в режим одного окна», — пояснил гендиректор «Диалога Регионы» Алексей Гореславский.

В частности, на интерактивную панель будут выводиться «объективные данные по рискам и точкам напряженности по каждой территории региона», сгруппированные по тематикам жалобы граждан. С помощью экрана губернаторы смогут сразу отвечать на них.

Для работы панель будет использовать программные продукты компании «Медиалогия»: систему круглосуточного мониторинга «Инцидент Менеджмент» и «Тепловую карту». Первая позволяет находить сообщения людей о проблемах в социальных сетях по ключевым словам. Благодаря ей среднее время отработки обращений граждан с 8 часов в 2020 году сократилось до 4 часов 16 минут в апреле 2021 года, отмечают в компании.