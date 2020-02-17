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Политика ,  
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Куратор интернета в Кремле займется платформами для жалоб граждан

Бывший замначальника кремлевского управления по общественным проектам Алексей Гореславский займется развитием платформ обратной связи с гражданами. Внедрить такие платформы по всей стране поручил в январе Владимир Путин
Алексей Гореславский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший замначальника управления президента по общественным проектам (УОП) Алексей Гореславский стал гендиректором созданного правительством Москвы АНО «Диалог», рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 февраля, подписал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, подтвердил РБК Гореславский.

На должность гендиректора Гореславский, уже написавший заявление об уходе из администрации президента, заступает с понедельника, 17 февраля.

АНО «Диалог» была создана в ноябре прошлого года в качестве центра мониторинга и анализа эффективности обратной связи с москвичами. Но в Кремле было принято решение о распространении работы «Диалога» на федеральный уровень — организация будет отвечать за развитие цифровых платформ обратной связи с гражданами по всей стране, сообщил близкий к администрации президента собеседник. На это будут направлены средства из федерального бюджета, но точная цифра пока не известна, ее нужно будет просчитывать совместно с Министерством цифрового развития, добавил он.

О необходимости создания платформ для реагирования на проблемы граждан говорил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января. Отметив опыт работы властей Подмосковья и ряда других регионов в налаживании контакта с гражданами, глава государства добавил, что таких положительных примеров пока мало. «Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, не хватает бюджета, значит нужно поддержать такие начинания с других уровней бюджета», — сказал Путин.

Платформы обратной связи с гражданами успешно функционируют в Московской области («Добродел»), в Москве («Наш город»), в Татарстане, и эту практику решено развить, сказал РБК Гореславский. «Во многих регионах ничего нет. Задача — запустить процессы (обратной связи) с учетом местных специфик, предоставить регионам методику (мониторинга) и прийти к тому, чтобы скорость решения проблем везде была одинаковой», — пояснил он. Для мониторинга вопросов, волнующих граждан, будут использоваться все возможные современные программные наработки, платформы и ресурсы, включая систему «Инцидент-Менеджмент», добавил Гореславский.

С помощью «Инцидент-Менеджмента» в Кремле регулярно мониторили, как местные власти реагируют на проблемы, которые поднимают в соцсетях граждане, и насколько оперативно решают их, говорит близкий к администрации президента источник. «Мы выяснили, что половину проблем, на которые жалуются люди, — от 40 до 60% — можно решить в течение недели. Это, как правило, касается недоработок вроде ям на дорогах и мусора во дворах», — рассказывает собеседник РБК.

Остальные проблемы, по его словам, либо требуют больших денег, либо представляют общего плана выражение недовольства властью. При этом сроки ответа на вопросы, поднимаемые гражданами, в течение 2019 года сократились примерно в 50% регионов с трех дней до четырех-восьми часов, утверждает близкий к администрации президента источник.

Кремлевский куратор интернета покинет свой пост
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Сам Гореславский заявил, что «правильным было бы задать стандарты обратной связи для всех регионов — от четырех до восьми часов на ответ гражданину и от суток до семи дней на решение в зависимости от типа проблемы».

Что касается вопросов, которые требуют серьезного вложения средств, а значит не могут быть решены быстро, то такие проблемы тоже будут выявляться и классифицироваться: «Например, если в городе есть большой запрос на благоустройство сквера, то эту проблему можно выносить на голосование граждан», — уточнил Гореславский.

О том, что Алексей Гореславский покинет свой пост в Кремле, 28 января сообщил The Bell и подтвердил источник РБК, близкий к администрации президента. Газета «Коммерсантъ» писала, что Гореславский после ухода из Кремля возглавит АНО «Диалог». В качестве замначальника УОП Гореславский отвечал за интернет-проекты, в том числе курировал работу регионов с системой «Инцидент-менеджмент» и интернет-компании, такие как «Яндекс» и «Мэйл.ру».

До прихода в администрацию президента Гореславский работал в структурах Александра Мамута: в 2014 году он возглавил Lenta.ru после ухода с поста главного редактора издания Галины Тимченко, а в 2016 году занял пост исполнительного директора по медиа в Rambler.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Москва, администрация президента, отставки, назначения
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