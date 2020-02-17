Куратор интернета в Кремле займется платформами для жалоб граждан

Бывший замначальника кремлевского управления по общественным проектам Алексей Гореславский займется развитием платформ обратной связи с гражданами. Внедрить такие платформы по всей стране поручил в январе Владимир Путин

Алексей Гореславский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший замначальника управления президента по общественным проектам (УОП) Алексей Гореславский стал гендиректором созданного правительством Москвы АНО «Диалог», рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. Соответствующее распоряжение в пятницу, 14 февраля, подписал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, подтвердил РБК Гореславский.

На должность гендиректора Гореславский, уже написавший заявление об уходе из администрации президента, заступает с понедельника, 17 февраля.

АНО «Диалог» была создана в ноябре прошлого года в качестве центра мониторинга и анализа эффективности обратной связи с москвичами. Но в Кремле было принято решение о распространении работы «Диалога» на федеральный уровень — организация будет отвечать за развитие цифровых платформ обратной связи с гражданами по всей стране, сообщил близкий к администрации президента собеседник. На это будут направлены средства из федерального бюджета, но точная цифра пока не известна, ее нужно будет просчитывать совместно с Министерством цифрового развития, добавил он.

О необходимости создания платформ для реагирования на проблемы граждан говорил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января. Отметив опыт работы властей Подмосковья и ряда других регионов в налаживании контакта с гражданами, глава государства добавил, что таких положительных примеров пока мало. «Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, не хватает бюджета, значит нужно поддержать такие начинания с других уровней бюджета», — сказал Путин.

Платформы обратной связи с гражданами успешно функционируют в Московской области («Добродел»), в Москве («Наш город»), в Татарстане, и эту практику решено развить, сказал РБК Гореславский. «Во многих регионах ничего нет. Задача — запустить процессы (обратной связи) с учетом местных специфик, предоставить регионам методику (мониторинга) и прийти к тому, чтобы скорость решения проблем везде была одинаковой», — пояснил он. Для мониторинга вопросов, волнующих граждан, будут использоваться все возможные современные программные наработки, платформы и ресурсы, включая систему «Инцидент-Менеджмент», добавил Гореславский.