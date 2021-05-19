Матвиенко заявила, что в прокуратуре «не все порядке» с равенством полов

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

В Генпрокуратуре есть проблемы с гендерным равенством, наличием женщин в руководстве. На это указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания Совета, передает «Парламентская газета».

«Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным равенством в Генпрокуратуре пока не все в порядке. Мы будем мониторить и контролировать ситуацию», — пообещала она.

Спикер уточнила, что речь идет о равных конкурентных условиях для мужчин и женщин. Вопрос специальных исключений и льгот для женщин пока не поднимается.

Как сообщает газета, тему гендерного неравенства в прокуратуре поднял сенатор Николай Федоров. Он отметил, что за последние 27 лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора России. Матвиенко попросила заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина передать генпрокурору Игорю Краснову, что сенаторы обеспокоены подобной тенденцией.