Матвиенко заявила, что в прокуратуре «не все порядке» с равенством полов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 73,68 (-0,02) Инвестиции, 14:02
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,1 (+0,19) Инвестиции, 14:02
Кремль ответил на идею Медведева об обязательной вакцинации Политика, 19:20 Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России РБК и ПСБ, 19:16 КС запретил считать серию одиночных пикетов в разные дни одним митингом Общество, 19:10 Эксперты назвали регионы — лидеры по росту цен на загородные дома Недвижимость, 19:03 Запатентована внешность большого кроссовера Dacia Bigster Авто, 19:02 В «Кальяри» ответили «это исключено» на сообщения об интересе к Кокорину Спорт, 19:01 ПСБ в первом квартале 2021 года нарастил чистую прибыль до ₽8,3 млрд Пресс-релиз, 18:46 Производители пива и газировки столкнулись с дефицитом алюминиевых банок Бизнес, 18:44 Цена нефти Brent обвалилась почти на $5 за сутки Инвестиции, 18:40 Минпромторг предложил повысить экспортную пошлину на лом до €90 за тонну Бизнес, 18:33 Матвиенко заявила, что в прокуратуре «не все порядке» с равенством полов Общество, 18:30 Как некоммерческие организации помогают обществу влиять на будущее РБК и Фонд Потанина, 18:30 Волшебную палочку и очки Гарри Поттера продадут на аукционе Стиль, 18:23 В Астрахани прошла песчаная буря. Видео Общество, 18:23
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Матвиенко заявила, что в прокуратуре «не все порядке» с равенством полов

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

В Генпрокуратуре есть проблемы с гендерным равенством, наличием женщин в руководстве. На это указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания Совета, передает «Парламентская газета».

«Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным равенством в Генпрокуратуре пока не все в порядке. Мы будем мониторить и контролировать ситуацию», — пообещала она.

Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
Общество
Фото:Максим Слуцкий / ТАСС

Спикер уточнила, что речь идет о равных конкурентных условиях для мужчин и женщин. Вопрос специальных исключений и льгот для женщин пока не поднимается.

Как сообщает газета, тему гендерного неравенства в прокуратуре поднял сенатор Николай Федоров. Он отметил, что за последние 27 лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора России. Матвиенко попросила заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина передать генпрокурору Игорю Краснову, что сенаторы обеспокоены подобной тенденцией.

За всю историю российской прокуратуры, которая начинается с 1722 года, только однажды ее возглавляла женщина. В 1936–1937 годы и.о. прокурора РСФСР была Фаина Нюрина.

Читайте на РБК Pro
Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз После Уоррена Баффетта: что ждет холдинг стоимостью $630 млрд Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии

Сейчас в руководстве Генпрокуратуры нет ни одной женщины. В руководящем составе Следственного комитета России есть одна сотрудница — зампредседателя СК генерал-полковник Елена Леоненко. В руководстве МВД их две — начальник главного управления по вопросам миграции генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова и начальник департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий Ирина Кальбфляйш.

Валентина Матвиенко Генпрокуратура гендерное неравенство
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
Общество
Медведев признал гендерное неравенство в России
Общество
Стеклянный потолок: что поддерживает гендерное неравенство
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter