Матвиенко заявила, что в прокуратуре «не все порядке» с равенством полов
В Генпрокуратуре есть проблемы с гендерным равенством, наличием женщин в руководстве. На это указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания Совета, передает «Парламентская газета».
«Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным равенством в Генпрокуратуре пока не все в порядке. Мы будем мониторить и контролировать ситуацию», — пообещала она.
Спикер уточнила, что речь идет о равных конкурентных условиях для мужчин и женщин. Вопрос специальных исключений и льгот для женщин пока не поднимается.
Как сообщает газета, тему гендерного неравенства в прокуратуре поднял сенатор Николай Федоров. Он отметил, что за последние 27 лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора России. Матвиенко попросила заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина передать генпрокурору Игорю Краснову, что сенаторы обеспокоены подобной тенденцией.