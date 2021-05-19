Прокуратура Москвы начала проверку после отравления женщины хлором в бане

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Жительница Москвы попала в больницу после отравления хлором в бане на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным ведомства, в ночь с 8 на 9 мая 2021 года группа людей из шести человек посетила банный комплекс на ул. Веневская.

«Во время посещения они почувствовали сильный запах хлора, в результате посетителям стало плохо, их состояние здоровья ухудшилось», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что одной женщине потребовалась медицинская помощь. Прокуратура проведет проверку.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что на следующий день женщина почувствовала недомогание, врачи скорой помощи установили у нее ожог гортани и госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

«Из нашего комплекса на скорой никого не увозили», — сообщили РБК в банном клубе «Вокруг Света», расположенном на ул. Веневская.