Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данной статье 25-летнему Енину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в МВД России сообщили, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки около станции метро «Университет». Во время задержания он достал нож и оказал сопротивление сотрудникам полиции, один из оперативников выстрелил в воздух.

На допросе Енин заявил, что состоял с девушкой в отношениях, а причиной убийства стала бытовая ссора.