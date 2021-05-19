В Антарктиде откололся самый большой в мире айсберг

Фото: ESA

В море Уэдделла в Антарктиде откололся айсберг, образовавшийся с западной стороны шельфового ледника Ронне. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

«Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 кв. км, что в настоящее время делает его самым большим айсбергом в мире», — говорится в сообщении. По данным ЕКА, айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км, что немного больше острова Майорка.

В пресс-службе отметили, что до этого самым большим айсбергом в мире был A-23A площадью около 3880 кв. км, который также находится в море Уэдделла.

В агентстве уточнили, что айсберг обнаружила Британская антарктическая служба, Национальный ледовый центр США подтвердил это, а изображения сделала спутниковая группировка Copernicus Sentinel-1.