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В Антарктиде снег окрасился в зеленый и розовый цвета

Фото: Anna Soina / AntarcticCenter / Facebook
Фото: Anna Soina / AntarcticCenter / Facebook

В Антарктиде недалеко от украинской станции «Академик Вернадский» ученые обнаружили «цветение» снега — вместо белого он стал розовым и зеленым. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Украины.

«Такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей продолжительной зимы», — говорится в сообщении.

Так, зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл, а розовый — каротин, который содержат некоторые виды микроводорослей, отметили в научном центре.

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Фото:Wolfgang Jäkel / imagebroker.com / Global Look Press

По словам ученых, «цветение» снега способствует изменению климата, так как из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает.

В центре напомнили, что в прошлом году окрашивание снега в розовый цвет в Антарктиде привлекло внимание мировое сообщество. Ученые из Кембриджского университета предложили НАНЦ совместное исследование, чтобы определить, какая площадь Антарктиды покрывается цветным снегом.

Антарктида снег розовый цвет
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