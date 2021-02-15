В Антарктиде снег окрасился в зеленый и розовый цвета

Фото: Anna Soina / AntarcticCenter / Facebook

В Антарктиде недалеко от украинской станции «Академик Вернадский» ученые обнаружили «цветение» снега — вместо белого он стал розовым и зеленым. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Украины.

«Такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение всей продолжительной зимы», — говорится в сообщении.

Так, зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл, а розовый — каротин, который содержат некоторые виды микроводорослей, отметили в научном центре.

По словам ученых, «цветение» снега способствует изменению климата, так как из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает.