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Политика ,  
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Кремль оценил сообщения об отказе США от санкций против Nord Stream 2 AG

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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Кремль позитивно оценивает факт появления информации о том, что США могут отказаться от введения санкций в отношении оператора «Северного потока-2», однако считает ее «обезличенной». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивен», — сказал он и добавил, что официальных подтверждений информации со стороны США пока нет.

По мнению Пескова, читать подобные новости лучше, чем чтение о грядущих санкциях со стороны США. Он также отметил, что у властей России пока нет никаких официальных планов по этому поводу.

Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

18 мая издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от планов по санкциям против оператора газопровода «Северный поток-2» — компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Несмотря на то что их деятельность подпадает под санкции, Госдепартамент не станет применять их, сославшись на национальные интересы США. По данным издания, ограничительные меры будут введены против нескольких судов, участвующих в проекте.

Как сообщили источники Axios, высокопоставленные чиновники из администрации Байдена считают, что единственный способ остановить проект — это ввести санкции против конечных потребителей газа в Германии. При этом, по информации издания, власти США не хотят разрывать отношения с ФРГ из-за «Северного потока-2».

Министр ФРГ назвал сроки решения вопроса о судьбе «Северного потока-2»
Политика
Фото:Axel Schmidt / Getty Images

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило продолжить строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии. Действие разрешения было ранее приостановлено из-за иска природоохранной организации. Вице-премьер Александр Новак в феврале этого года сообщал о 95-процентной готовности проекта.

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Восемнадцатого мая глава Госдепа Энтони Блинкен подтвердил, что США продолжают выступать против строительства газопровода. «Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке-2», рискуют подвергнуться санкциям», — сказал он.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывают по дну Балтийского моря. Его протяженность составляет 1224 км, мощность двух ниток — по 55 млрд куб. м топлива в год. Для завершения строительства в водах Дании осталось уложить около 120 км труб, а в водах Германии — чуть более 30 км.

Северный поток-2 Дмитрий Песков санкции США
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