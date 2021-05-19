Госдума приняла закон о новых выплатах семьям с детьми и беременным

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Госдума приняла в третьем чтении поправки о пособиях беременным и на детей от восьми лет в рамках реализации послания президента. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно принятому закону с 1 июля 2021 года женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности, полагается выплата в размере половины прожиточного минимума. Чтобы получать ежемесячное пособие женщина должна встать на учет в срок до 12 недель, срок беременности должен составлять шесть и более недель. Поддержку могут получить те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе.

Вторая поправка — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно — также вводится с 1 июля этого года. Это пособие полагается родителям из неполных семей, чей доход составляет ниже прожиточного минимума по региону. Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, выплата будет производиться на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, которому платят алименты. Пособие устанавливается на 12 месяцев.

Кроме того, родителям будут оплачивать больничный по уходу за детьми в возрасте до семи лет в размере 100% заработка. Больничный лист будет оплачиваться независимо от стажа родителей.