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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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В Госдуму внесли законопроект о новых выплатах семьям

Правительство начало вносить в Государственную думу законопроекты, связанные с выполнением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте Думы.

«Внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Путин объявил о выплатах нуждающимся семьям и беременным
Экономика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».

Согласно предложенным поправкам, женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки беременности, начнут ежемесячно, до наступления родов получать пособие в размере половины прожиточного минимума. Рассчитывать на выплаты могут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе.

В Минтруде сообщили о порядке выплат на школьников
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Вторая поправка в законы вводит ежемесячное пособие родителям ребенка от 8 до 16 лет включительно. Выплаты рассчитаны на неполные семьи с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер госпомощи — половина детского регионального прожиточного минимума.

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Изменения также касаются ввода стопроцентной оплаты больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Часть обращения была посвящена новым мерам социальной поддержки россиян. Помимо вышеперечисленного президент анонсировал разовую выплату по 10 тыс. руб. на каждого школьника. Семьи детей должны получить ее в августе, перед началом учебного года.

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