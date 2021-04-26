В Госдуму внесли законопроект о новых выплатах семьям

Правительство начало вносить в Государственную думу законопроекты, связанные с выполнением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте Думы.

«Внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения вносятся в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».

Согласно предложенным поправкам, женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки беременности, начнут ежемесячно, до наступления родов получать пособие в размере половины прожиточного минимума. Рассчитывать на выплаты могут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе.