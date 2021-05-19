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Политика ,  
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Госдума приняла закон об ответственности за публикацию данных силовиков

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

За разглашение данных силовиков, полученных с использованием служебного положения, будет грозить наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., обязательных работ на срок до 480 часов или лишения свободы на срок до двух лет.

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Фото:duma.gov.ru

В соответствии с проектом изменения внесут в статьи 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и 320 (разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа) Уголовного кодекса.

Статью 183 УК дополнят уголовной ответственностью за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор таких сведений только «путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом».

Статья 320 в действующей редакции предполагает наступление уголовной ответственности за разглашение данных силовиков в целях воспрепятствования служебной деятельности. В новой редакции предлагается наказывать также в случае обнародования таких сведений человеком, которому они стали известны в связи со служебной деятельностью.

В декабре Госдума приняла законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. В соответствии с документом запретить выдачу информации третьим лицам сможет орган, «обеспечивающий безопасность». Исключение составят только расследования уголовных дел, проверка на коррупцию или личное согласие человека.

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