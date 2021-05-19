Глава МИД Таджикистана назвал сроки визита Путина в Душанбе

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Визит президента России Владимира Путина в Душанбе намечен на вторую декаду сентября. Об этом сообщил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает Sputnik Таджикистан.

По словам Мухриддина, правительства двух стран уже начали работу по «содержательному наполнению визита».

«Этому вопросу уделяется особое внимание», — сказал он.

Встреча Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москве состоялась 8 мая. Путин на ней заявил, что Россия предпринимает все усилия, чтобы облегчить жизнь трудовым мигрантам из других стран. Также Рахмон стал единственным иностранным лидером, присутствовавших на параде Победы в честь 76-й годовщины окончания в Великой Отечественной войны на Красной площади.