Бывший топ-менеджер X5 Retail Group станет финдиректором «Яндекса»
«Яндекс» объявил о новых назначениях в команде, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Финансовым директором «Яндекса» станет Светлана Демяшкевич, которая до прихода в компанию была финансовым директором X5 Retail Group, а еще раньше занимала руководящие должности в Альфа-банке. Вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук перейдет на должность операционного директора. Новые назначения вступят в силу 1 июня.
Новым вице-президентом по корпоративному развитию станет Павел Власов, ранее возглавлявший корпоративный департамент Avito.
«Я рад, что с нами будет работать такой сильный профессионал, как Светлана. Ее стратегическое мышление и большой опыт руководства в финансовой сфере очень пригодятся «Яндексу», чтобы поддерживать высокую эффективность бизнеса и сохранять дисциплинированный подход к инвестициям», — сказал управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.