Бывший топ-менеджер X5 Retail Group станет финдиректором «Яндекса»

Он также поблагодарил Марчука за успешную работу во время переходного периода после ухода финансового и операционного директора «Яндекса» Грега Абовского.

В конце апреля Абовский покинул «Яндекс». Источник РБК, знакомый с его планами, рассказал, что увольнение Абовского — это «его личное решение продолжать карьеру, связанное также с переездом».