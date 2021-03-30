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«Яндекс» объявил о переменах в топ-менеджменте

Финансовый директор Грег Абовский решил уйти в другую компанию. Кадровые перестановки в «Яндексе» никак не повлияют на опубликованные ранее цели и прогнозы на 2021 год, заверили в компании
«Яндекс» YNDX ₽4 773 -1,18% Купить
Грег Абовский
Грег Абовский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский решил уйти из компании и покинет свой пост 30 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на корпоративном сайте «Яндекса».

«Исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук», — сообщили в компании и уточнили, что обязанности операционного директора будут распределены между другими топ-менеджерами.

«Грег сыграл важную роль в трансформации «Яндекса» из поисковой компании в развитую экосистему сервисов, работая бок о бок с выдающейся командой менеджеров, выросших в «Яндексе» за последние несколько лет. Большой заслугой Грега стало формирование очень сильной команды — Вадим и все остальные члены команды в полной мере разделяют его стратегическое видение и профессионализм, чтобы продолжить его дело», — заявил генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

«Мы очень благодарны Грегу за значительный вклад в развитие компании и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — добавил Волож.

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
Бизнес
Топ-менеджер &laquo;Яндекса&raquo; Тигран Худавердян

Абовский пришел в «Яндекс» в 2013 году на должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. Пост финансового директора он занял в 2014-м, а в 2017 году стал еще и операционным директором компании.

В мае 2019 года «Яндекс» объявил, что на вновь созданную должность управляющего директора группы компаний назначен руководивший «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. «Тигран очень давно работает в «Яндексе», знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании», — прокомментировал тогда перестановки Волож.

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По словам гендиректора, Худавердян займется текущим руководством в должности управляющего директора, став, таким образом, вторым человеком в компании. При этом Волож отметил, что сам он сможет сконцентрироваться на более широких стратегических задачах.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Яндекс кадровые перестановки увольнение
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