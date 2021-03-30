«Яндекс» объявил о переменах в топ-менеджменте

Финансовый директор Грег Абовский решил уйти в другую компанию. Кадровые перестановки в «Яндексе» никак не повлияют на опубликованные ранее цели и прогнозы на 2021 год, заверили в компании

Грег Абовский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовский решил уйти из компании и покинет свой пост 30 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на корпоративном сайте «Яндекса».

«Исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук», — сообщили в компании и уточнили, что обязанности операционного директора будут распределены между другими топ-менеджерами.

«Грег сыграл важную роль в трансформации «Яндекса» из поисковой компании в развитую экосистему сервисов, работая бок о бок с выдающейся командой менеджеров, выросших в «Яндексе» за последние несколько лет. Большой заслугой Грега стало формирование очень сильной команды — Вадим и все остальные члены команды в полной мере разделяют его стратегическое видение и профессионализм, чтобы продолжить его дело», — заявил генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

«Мы очень благодарны Грегу за значительный вклад в развитие компании и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — добавил Волож.