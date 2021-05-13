Пашинян обратится в ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Никол Пашинян (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил начать консультации с ОДКБ насчет пересечения азербайджанскими военными госграницы Армении. Об этом, передает News.am, он объявил в четверг на заседании Совета безопасности страны.

Речь идет о действиях азербайджанских сил в Сюникской области. Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в пересечении армянской границы в районе озера Севлич (расположено между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. — РБК).

Азербайджанские военные не применяли оружия. «Они пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются выдуманными и фальшивыми, поскольку у нас есть карта, утвержденная cоветской Арменией, cоветским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном», — заявил Пашинян.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился 8 ноября 2020 года. Стороны подписали трехстороннее соглашение при участии России, согласно которому под контроль Азербайджана перешла значительная часть Нагорного Карабаха. В оставшейся части на пять лет будут размещены российские миротворцы.