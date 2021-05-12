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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Индии потребовали расследования из-за 96 обнаруженных в Ганге тел

Фото: Ritesh Shukla / Getty Images
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images

Министр центрального правительства Индии потребовал провести расследование из-за почти сотни трупов людей, предположительно умерших от коронавируса, которые были обнаружены в реке Ганг. Об этом сообщает издание The Indian Express.

«Инцидент с мертвыми телами, найденными в священной реке Ганг в районе Буксар в штате Бихар, вызывает сожаление. Это определенно тема для расследования», — сообщил министр центрального правительства Индии Гаджендра Сингх Шекхават в своем Twitter.

По информации издания, 11 мая в Бихаре было обнаружено 71 тело, еще 25 тел были обнаружены в районе Газипур в соседнем штате Уттар-Прадеш.

Индия установила новый рекорд по ежедневному числу умерших от COVID
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Фото:Amarjeet Kumar Singh / Keystone Press Agency / Global Look Press

По словам суперинтенданта полиции Бихара Нираджа, полицейские проведут опознание. Он также высказал предположение, что некоторые тела могли приплыть по течению из штата Уттар-Прадеш.

Представитель полиции Уттар-Прадеша заявил, что правительство штата издало приказ, предписывающий прекратить хоронить умерших, используя религиозный ритуал Джал Самадхи, согласно которому тела усопших хоронят в священных водах Ганга. «Этот приказ строго соблюдается», — отметил он.

Генеральный инспектор полиции штата заявил об усилении патрулирования в деревнях вдоль реки, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

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Джал Самадхи — многовековой ритуал погружения усопших в воду. В большинстве районов Индии умерших сжигают и в воду помещают уже пепел, но в некоторых провинциях тела оставляют в сохранности.

10 мая издание The Times of India сообщало об обнаружении в Ганге десятков тел погибших предположительно от COVID-19. Тогда власти предположили, что тела могли быть сброшены в реку в штате Уттар-Прадеш.

11 мая министр центрального правительства Гаджендра Сингх Шекхават в своем Twitter указал, что районные власти обязаны уничтожать все неопознанные тела в соответствии с государственным протоколом. В опубликованном им документе говорится об опасности Джал Самадхи из-за возможного распространения инфекций.

В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел жертв COVID-19
Общество

12 мая Индия установила новый рекорд по ежедневному числу умерших от коронавирусной инфекции: за сутки скончались 4205 человек, что превысило рекорд 8 мая, когда было зафиксировано 4187 летальных исходов.

По данным ВОЗ, Индия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения. В стране с начала эпидемии зарегистрировано более 22,9 млн случаев заболевания, а 249 тыс. человек скончались.

По данным индийского Минздрава, сейчас коронавирусной инфекцией в Индии заражены более 3,7 млн человек.

Индия COVID-19 река трупы
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