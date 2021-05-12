Власти Индии потребовали расследования из-за 96 обнаруженных в Ганге тел

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Министр центрального правительства Индии потребовал провести расследование из-за почти сотни трупов людей, предположительно умерших от коронавируса, которые были обнаружены в реке Ганг. Об этом сообщает издание The Indian Express.

«Инцидент с мертвыми телами, найденными в священной реке Ганг в районе Буксар в штате Бихар, вызывает сожаление. Это определенно тема для расследования», — сообщил министр центрального правительства Индии Гаджендра Сингх Шекхават в своем Twitter.

По информации издания, 11 мая в Бихаре было обнаружено 71 тело, еще 25 тел были обнаружены в районе Газипур в соседнем штате Уттар-Прадеш.

По словам суперинтенданта полиции Бихара Нираджа, полицейские проведут опознание. Он также высказал предположение, что некоторые тела могли приплыть по течению из штата Уттар-Прадеш.