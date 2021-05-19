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Общество ,  
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В Кузбассе 11 школьников пострадали при распылении неизвестного вещества

В Новокузнецке 11 человек пострадали при распылении неизвестного вещества в школе. Об этом РБК сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

«Распылили неизвестное вещество в школе. 11 детей доставлены в медучреждение, проходят все необходимые обследования», — сказали в центре. По результатам обследования будет принято решение о госпитализации пострадавших.

Сейчас на месте работают одна бригада центра и три бригады скорой помощи.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее, 12 мая, в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области приостановили работу школы из-за превышения допустимого уровня радона — радиоактивного газа.

Нарушения обнаружил Роспотребнадзор. Превышение радона были выявлены, в частности, в столовой, спортзале и нескольких кабинетах.

Учеников перевели на дистанционное обучение. Всего в школе обучаются 246 детей.

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