В Кузбассе приостановили работу школы из-за превышения уровня радона

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В Кемеровской области судебные приставы приостановили работу школы из-за превышения допустимого уровня радиоактивного газа радона. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФССП.

«В Ленинск — Кузнецком районе судебные приставы приостановили деятельность общеобразовательной школы из-за превышения допустимой концентрации радона сроком на 90 суток», — говорится в сообщении.

Радон — радиоактивный газ без вкуса, запаха и цвета. Он появляется в результате природного распада урана в горных породах и почвах, может присутствовать в воде. Высокая его концентрация может привести к повреждению ДНК, развитию рака легких, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Решение о временном закрытии школы принял районный суд по итогам проверки Роспотребнадзора. Регулятор проверил несколько учебных кабинетов, столовую и спортзал. В итоге судья постановил, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений. В случае досрочного возобновления работы школы директору грозит уголовная ответственность.