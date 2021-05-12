Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 74,16 (+0,02) Инвестиции, 11 мая, 14:10
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 90 (+0,5) Инвестиции, 11 мая, 14:10
Maer провел масштабную медийную кампанию ко Дню Победы Пресс-релиз, 10:00 Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала Партнерский материал, 09:55 СК проверит обстоятельства гибели матроса в Охотском море Общество, 09:52 Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая Общество, 09:49 В Израиле заявили о тысяче выпущенных из сектора Газа ракет и снарядов Политика, 09:47 В Кузбассе приостановили работу школы из-за превышения уровня радона Общество, 09:42 Навредит ли «просветительский» закон EdTech: отвечают «Нетология», Skyeng Pro, 09:37 «Монреаль» впервые за 42 года сыграет с «Торонто» в плей-офф НХЛ Спорт, 09:30 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 09:27 Новое обострение конфликта в секторе Газа. Главное Политика, 09:21 «Коммерсантъ» узнал об обходе заказчиками квот на импортозамещение Экономика, 09:18 Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ Спорт, 09:14 Глобальный, но убыточный стриминг. Стоит ли инвестировать в Spotify Pro, 09:13 В городе в Коми ввели режим ЧС из-за разлива нефти Общество, 09:00
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В Кузбассе приостановили работу школы из-за превышения уровня радона

Фото: Darek Delmanowicz / EPA / ТАСС
Фото: Darek Delmanowicz / EPA / ТАСС

В Кемеровской области судебные приставы приостановили работу школы из-за превышения допустимого уровня радиоактивного газа радона. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФССП.

«В Ленинск — Кузнецком районе судебные приставы приостановили деятельность общеобразовательной школы из-за превышения допустимой концентрации радона сроком на 90 суток», — говорится в сообщении.

Радон — радиоактивный газ без вкуса, запаха и цвета. Он появляется в результате природного распада урана в горных породах и почвах, может присутствовать в воде. Высокая его концентрация может привести к повреждению ДНК, развитию рака легких, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Роспотребнадзор изучит заподозренный в генотоксичности пищевой краситель
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Решение о временном закрытии школы принял районный суд по итогам проверки Роспотребнадзора. Регулятор проверил несколько учебных кабинетов, столовую и спортзал. В итоге судья постановил, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений. В случае досрочного возобновления работы школы директору грозит уголовная ответственность.

ТАСС уточняет, что была приостановлена работа школы в селе Шабаново. Со ссылкой на сообщение учебного заведения агентство также указывает, что учеников  школы временно перевели на дистанционное обучение. Всего в ней обучается 246 учеников.

В конце апреля в армавирской школе во время занятий у второго класса на парты учеников обрушился потолок. В результате пострадали трое детей. Двоих госпитализировали. Само здание было построено в 1955 году. Последний раз ремонт там проводили в 2018-м.

Школа закрытие проверка Кемеровская область
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков
Общество
В Роспотребнадзоре назвали настораживающие симптомы у детей с COVID-19
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили важность второй дозы вакцины от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter