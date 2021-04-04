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Власти выделили ₽278 млн на строительство водопроводов в Кузбассе

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить Кемеровской области 278 млн руб. на строительство новых магистральных водопроводов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах, испытывающих проблемы с подачей воды.

«Решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке», — отметили в правительстве.

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Строительные работы планируют завершить в 2022 году.

Глава правительства 6 марта совершил рабочую поездку в Кемерово, где провел совещания по вопросам социально-экономического развития региона. Итогом визита стало подписание программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Общая стоимость инициатив в программе — более 51 млрд руб.

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