Власти выделили ₽278 млн на строительство водопроводов в Кузбассе

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить Кемеровской области 278 млн руб. на строительство новых магистральных водопроводов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах, испытывающих проблемы с подачей воды.

«Решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке», — отметили в правительстве.

Строительные работы планируют завершить в 2022 году.