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Продюсер «Майора Грома» рассказал о санитарных мерах на встрече в ЦДМ

Во время встречи с актерами российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», которую18 мая досрочно прекратили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, были приняты все необходимые в пандемию меры. Об этом РБК сообщил один из сценаристов и продюсеров фильма, а также главный редактор издательства комиксов Bubble Роман Котков.

«Мы видели тщательную проверку охраной входящих на мероприятие и бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты, по периметру площадки были расположены санитайзеры, само помещение с большим холлом и хорошо вентилируемое, из колонок регулярно объявлялись просьбы соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты», — сказал Котков.

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Он добавил, что организатора встречи должен определить суд. По его словам, основные претензии у властей возникли не к самой встрече, а к площадке, где ее проводили, поскольку «мероприятие закончилось, практически не успев начаться».

Продюсер указал, что встречу с актерами пришлось прекратить, поскольку было слишком больше количество желающих взять автографы. По его словам, организаторы ожидали, что придет примерно 2,5 тыс. человек в течение всего дня, но в очередь встали около 5 тыс.

«Итоговое число мы, видимо, поймем, когда будем собирать заявки на рассылку обещанных комиксов с автографами, так как не хотим расстраивать поклонников нашего творчества, которым не удалось получить заветный автограф», — заключил Котков.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

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«Майор Гром: Чумной доктор» — супергеройский фильм режиссера Олега Трофимова, снятый на основе одноименных комиксов российского издательства Bubble Comics. По сюжету, майор полиции Игорь Громов борется со злодеем в маске чумного доктора. На экраны картина вышла 1 апреля.

18 мая в московском Центральном детском магазине (ЦДМ) состоялась встреча с актерами фильма. Но ее пришлось досрочно остановить. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм: плохой контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, недостаточное количество дезинфекторов, отсутствие результатов тестов на коронавирус уборщиков и технического персонала.

В результате ЦДМ опечатали. Против организатора — АО «Лубянка-Девелопмент» — завели дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Максимальное наказание по этой статье для юрлиц — штраф полмиллиона рублей, или приостановка деятельности на сроок до 90 суток. Дело будет рассматривать Тверской районный суд Москвы.

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