Продюсер «Майора Грома» рассказал о санитарных мерах на встрече в ЦДМ

Во время встречи с актерами российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», которую18 мая досрочно прекратили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, были приняты все необходимые в пандемию меры. Об этом РБК сообщил один из сценаристов и продюсеров фильма, а также главный редактор издательства комиксов Bubble Роман Котков.

«Мы видели тщательную проверку охраной входящих на мероприятие и бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты, по периметру площадки были расположены санитайзеры, само помещение с большим холлом и хорошо вентилируемое, из колонок регулярно объявлялись просьбы соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты», — сказал Котков.

Он добавил, что организатора встречи должен определить суд. По его словам, основные претензии у властей возникли не к самой встрече, а к площадке, где ее проводили, поскольку «мероприятие закончилось, практически не успев начаться».

Продюсер указал, что встречу с актерами пришлось прекратить, поскольку было слишком больше количество желающих взять автографы. По его словам, организаторы ожидали, что придет примерно 2,5 тыс. человек в течение всего дня, но в очередь встали около 5 тыс.