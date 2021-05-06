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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор предложил рекомендации о том, как выбрать антисептик, они размещены на сайте ведомства.

В первую очередь в ведомстве рекомендуют проверять, есть ли у антисептика государственная регистрация. «Согласно ГОСТу на упаковке кожного антисептика должен быть номер свидетельства о государственной регистрации, помимо этого, на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено и как именно его нужно применять», — говорится в сообщении.

Если указано, что средство работает против вирусов и бактерий, то оно подходит, но если в инструкции написано только про бактерии, то антисептик «для борьбы с вирусом не подойдет», говорится в данных ведомства.

В Роспотребнадзоре просят обращать внимание на маркетинговые ходы, которые могут быть использованы производителями антисептика. Например, на упаковке написано, что средство «убивает вирус SARS-CoV-2», то это может быть маркетинговый ход, так как у такого антисептика должно быть специальное подтверждение, которое выдано в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Далее в ведомстве рекомендуют проверять химический состав антисептика. Этиловый спирт должен быть в объеме не менее 70%, а изопропилового спирта — не менее 60%. Причем спиртов должно быть несколько и их концентрация (не менее 60%) должна быть «по массе». Эффективным будет антисептик, если эта концентрация будет меньше, чем цифры, представленные «по объему».

В Роспотребнадзоре рекомендуют исключать антисептики с агрессивными кислотами и альдегидными соединениями.

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Роспотребнадзор посоветовал россиянам уехать на майские праздники на дачу
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Ранее в ведомстве посоветовали россиянам уехать на майские праздники за город или на дачу, чтобы безопасно провести эти дни в условиях пандемии коронавируса. Также порекомендовали сократить частоту посещений гостей, однако в случае их прихода надевать носить маски и регулярно их менять.

30 апреля глава ведомства Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Однако, по ее словам, она может осложниться в случае отказа от мер по COVID-19 на майских праздниках.

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