В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков

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Роспотребнадзор предложил рекомендации о том, как выбрать антисептик, они размещены на сайте ведомства.

В первую очередь в ведомстве рекомендуют проверять, есть ли у антисептика государственная регистрация. «Согласно ГОСТу на упаковке кожного антисептика должен быть номер свидетельства о государственной регистрации, помимо этого, на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено и как именно его нужно применять», — говорится в сообщении.

Если указано, что средство работает против вирусов и бактерий, то оно подходит, но если в инструкции написано только про бактерии, то антисептик «для борьбы с вирусом не подойдет», говорится в данных ведомства.

В Роспотребнадзоре просят обращать внимание на маркетинговые ходы, которые могут быть использованы производителями антисептика. Например, на упаковке написано, что средство «убивает вирус SARS-CoV-2», то это может быть маркетинговый ход, так как у такого антисептика должно быть специальное подтверждение, которое выдано в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».