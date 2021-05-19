США вывели на орбиту спутник для слежения за ракетными угрозами

Американская компания United Launch Alliance провела запуск ракеты Atlas V, на борту которой находится спутник, предупреждающий власти США о ракетных нападениях. Об этом сообщает портал Space.com.

Корабль стартовал из Флориды в 13:37 по североамериканскому восточному времени (20:37 мск).

17 мая при подготовке к заправке ракеты были обнаружены проблемы в системе жидкого кислорода. Жидким кислородом корабль заправляют на верхней ступени. Позже выяснилось, что проблема на самом деле была с датчиком, который демонстрировал неверные показатели.

В июле прошлого года NASA запустило Atlas V на Марс. Корабль доставил на планету марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity. По планам агентства, марсоход должен заняться поисками древней микробной жизни, а также сбором горных пород и отложений.