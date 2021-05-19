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Бизнес ,  
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Эксперты сообщили о пятикратном росте спроса на экскурсии в России

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В апреле спрос на экскурсии в России вырос более чем в 5,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на услуги персональных гидов — в два раза. Об этом РБК сообщил сервис «Авито. Услуги».

Эксперты отметили, что наибольший рост спроса наблюдается в некурортных мегаполисах. В Калининграде и Рязани популярность экскурсий выросла в 11 раз, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Кирове — в восемь.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Наибольший спрос наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. При этом на экскурсии в этих городах отправляются не только приезжие, но и местные жители. Такой досуг становится популярным развлечением выходного дня. В Петербурге популярность приобретают экскурсии по крышам, в Москве — посещение киностудий и мест залегания окаменелостей.

Число запросов на персональных гидов на «Авито. Услуги» выросло в три раза. По этому показателю город занял первое место. Затем идут Петербург и Краснодар.

При этом количество предложений на сервисе за это время увеличилось на 50%. Число персональных гидов выросло на 20%. В Тольятти, Ульяновске и Уфе на одного гида приходится от восьми до девяти клиентов, отмечают в компании.

Увеличилась также стоимость экскурсий — в среднем на 14%. Средняя цена за прогулку составила 800 руб. Стоимость услуг персональных гидов выросла в два раза.

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В январе «Сбер Индекс» провел исследование, согласно которому самыми популярными курортами за время пандемии в прошлом году стали Владимирская и Калининградская области. Летом 2020-го туристический поток во Владимирской области вырос на 64% по сравнению с 2019-м, зимой — на 48%.

В Калининградской области летний прирост туристов составил 59%, зимний — 20%.

В апреле сервис Туту.ру сообщал, что на майские праздники в этом году самым популярным направлением полетов среди россиян стали Крым, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Петербург и Анапа.


 

туризм эксперты экскурсии спрос
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