Эксперты сообщили о пятикратном росте спроса на экскурсии в России

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В апреле спрос на экскурсии в России вырос более чем в 5,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на услуги персональных гидов — в два раза. Об этом РБК сообщил сервис «Авито. Услуги».

Эксперты отметили, что наибольший рост спроса наблюдается в некурортных мегаполисах. В Калининграде и Рязани популярность экскурсий выросла в 11 раз, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Кирове — в восемь.

Наибольший спрос наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. При этом на экскурсии в этих городах отправляются не только приезжие, но и местные жители. Такой досуг становится популярным развлечением выходного дня. В Петербурге популярность приобретают экскурсии по крышам, в Москве — посещение киностудий и мест залегания окаменелостей.

Число запросов на персональных гидов на «Авито. Услуги» выросло в три раза. По этому показателю город занял первое место. Затем идут Петербург и Краснодар.