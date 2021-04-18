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Эксперты назвали самые популярные авианаправления на майские праздники

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самым популярным направлением для полетов на майские праздники среди россиян в этом году стал Крым. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с которым ознакомился RT.

Средний чек при авиаперелете в Симферополь вырос на 4% по сравнению с допандемийным 2019 годом: с 6 378 до 6 618 руб.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

После Крыма следующими по популярности идут Сочи и Краснодар. На этих направлениях стоимость билетов снизилась. Перелет в Сочи стал дешевле на 2% по сравнению с 2019 годом: с 6 313 до 6 160. Средняя стоимость билета в Краснодар снизилась с 6 374 в 2019-м до 5 723 руб. в этом году — на 10%.

Помимо этого, в топ-10 направлений в мае вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Анапа.

Эксперты отмечают, что средняя стоимость перелета по России на майские праздники составила 7 399 руб. за билет в одну сторону. Эта цифра за два года почти не изменилась — в 2019-м средняя цена билета составляла 7 321 руб., отмечают в Туту.ру.

По данным Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip на начало апреля цены на авиаперелеты в ряд российских городов с вылетом с апреля по июнь выросли более, чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, стоимость билетов в Набережные Челны увеличилась на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%.

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Фото:James MacDonald / Bloomberg

В OneTwoTrip тогда указывали, что причиной роста цен стал растущий спрос на отечественные курорты в условиях закрытых из-за пандемии коронавируса границ и снятие антиковидных ограничений.

В то же время, информацию о росте стоимости билетов опровергли в авиакомпаниях «Аэрофлот» и S7, а также в Минтрансе. В ведомстве тогда указали, что информация, представленная агрегаторами, не основана на данных всего рынка. В «Аэрофлоте» указали на существенное снижение цен на внутренние направления, поскольку почти все авиакомпании переориентировали свои парки из-за закрытия границ.

авиаперелеты билеты курорты Крым
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