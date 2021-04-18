Эксперты назвали самые популярные авианаправления на майские праздники

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самым популярным направлением для полетов на майские праздники среди россиян в этом году стал Крым. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с которым ознакомился RT.

Средний чек при авиаперелете в Симферополь вырос на 4% по сравнению с допандемийным 2019 годом: с 6 378 до 6 618 руб.

После Крыма следующими по популярности идут Сочи и Краснодар. На этих направлениях стоимость билетов снизилась. Перелет в Сочи стал дешевле на 2% по сравнению с 2019 годом: с 6 313 до 6 160. Средняя стоимость билета в Краснодар снизилась с 6 374 в 2019-м до 5 723 руб. в этом году — на 10%.

Помимо этого, в топ-10 направлений в мае вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Анапа.