В Совете Европы призвали белорусские власти прекратить давление на СМИ

Совет Европы призвал белорусские власти перестать давить на СМИ. Об этом написал в Twitter представитель организации Даниэль Хольтген.

«Совет Европы призывает власти Белоруссии воздержаться от оказания давления на СМИ. Недавние действия, предпринятые в отношении Tut.by и журналистов — тревожны и противоречат фундаментальным правам на свободу самовыражения», — говорится в сообщении.

Утром 18 мая оппозиционное издание Tut.by со ссылкой на заявление департамента финансовых расследований при Комитете госконтроля (ДФР) сообщило о возбужденном уголовном деле в отношении сотрудников издания. ДФР вменяет работникам Tut.by уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии ведомства, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году стало резидентом Парка высоких технологий (ПВТ). При этом его выручка не была обусловлена деятельностью, которая разрешена резидентам ПВТ, указали правоохранители. По мнению властей, воспользовавшись помощью правительства издание нанесло государству ущерб в особо крупном размере.



В результате силовики задержали 12 человек. Сайт Tut.by заблокировали. В офисе компании прошли обыски.