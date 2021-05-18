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Протесты в Белоруссии ,  
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Вдова основателя Tut.by попала в больницу

Юлия Чернявская
Юлия Чернявская (Фото: TUT.by)

Вдова основателя белорусского портала Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская перенесла гипертонический криз, сообщается в Telegram-канале Tut.by.

Сейчас женщина находится в кардиологическом отделении первой городской клинической больницы Минска.

«Рядом с ней в больнице находится оперативник. В каком статусе Юлия, почему к ней пришли домой и сейчас ее сопровождает в больнице правоохранитель, неизвестно», — сообщает портал в Telegram.

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Сотрудники редакции новостного портала Tut.by в офисе на проспекте Дзержинского

18 мая Tut.by со ссылкой на Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил, что против портала возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Комитета госконтроля, ООО «Тут Бай Медиа», ставшее в 2019 году резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), получило прибыль, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». В результате своих действий ООО «Тут Бай Медиа», получившее государственную поддержку как резидент ПВТ, нанесло государству ущерб в особо крупном размере.

Затем соучредитель портала Кирилл Волошин сообщил, что Tut.by был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры республики. Сайт портала перестал открываться около полудня и недоступен до сих пор.

Tut.by — один из крупнейших новостных порталов в Белоруссии. Журналисты портала освещали протесты в стране после президентских выборов. В октябре Tut.by был лишен статуса СМИ.

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