Вдова основателя Tut.by попала в больницу

Юлия Чернявская (Фото: TUT.by)

Вдова основателя белорусского портала Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская перенесла гипертонический криз, сообщается в Telegram-канале Tut.by.

Сейчас женщина находится в кардиологическом отделении первой городской клинической больницы Минска.

«Рядом с ней в больнице находится оперативник. В каком статусе Юлия, почему к ней пришли домой и сейчас ее сопровождает в больнице правоохранитель, неизвестно», — сообщает портал в Telegram.

18 мая Tut.by со ссылкой на Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил, что против портала возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Комитета госконтроля, ООО «Тут Бай Медиа», ставшее в 2019 году резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), получило прибыль, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». В результате своих действий ООО «Тут Бай Медиа», получившее государственную поддержку как резидент ПВТ, нанесло государству ущерб в особо крупном размере.