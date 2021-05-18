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В МЧС предупредили о порывистом ветре до 18 м/с в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве ожидается ветер с порывами 13–18 м/с, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

По прогнозу Росгидромета, порывистый ветер в городе может продолжаться до 20:00.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что термометр на метеостанции на ВДНХ показал плюс 29,2 градуса, а на станции Балчуг — плюс 30,1, побив температурный рекорд, зафиксированный в 1897 году.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что температура в плюс 29,1 градуса была зафиксирована в 1897 году и 1898 году. По ее словам, в течение дня воздух продолжит прогреваться, и температура может повыситься до плюс 32 градусов.

ГУ МЧС по Москве Москва Погода порывистый ветер
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