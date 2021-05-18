Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО

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Командование специальных операций США в Европе провело в начале мая учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Восточной Европе, в ходе которых военные в том числе отработали действия на суше и с воздуха в случае полномасштабного конфликта с Россией, сообщает портал Business Insider.

Цель — сымитировать конфликт с Россией — от стран Балтии и Скандинавии до Украины и Черноморского региона.

В учениях приняли участие военные из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, с Украины и из Великобритании.

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