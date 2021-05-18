Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 73,7 (-0,15) Инвестиции, 12:38
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 89,91 (+0,25) Инвестиции, 12:38
«Газстройпром» консолидировал всех строительных подрядчиков «Газпрома» Бизнес, 18:46 Банк «Открытие» стал лауреатом Frank Private Banking Award 2021 Пресс-релиз, 18:46 США не перечислили WADA ежегодный взнос в размере $3 млн Спорт, 18:40 Банки ввезли в Россию рекордный за год объем наличных евро Финансы, 18:34 Патриарх Кирилл предложил ограничить суррогатное материнство в России Общество, 18:31 НКР присвоило ООО «С-Инновации» рейтинг BBB.ru, прогноз — стабильный Кредитные рейтинги, 18:25 Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой Стиль, 18:25 Два российских стратегических ракетоносца облетели Баренцево море Политика, 18:21 Как выглядит первый в Европе полностью напечатанный на 3D-принтере дом Индустрия 4.0, 18:20 Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО Политика, 18:11 ФАС заявила, что не получала ходатайство «Магнита» по сделке с «Дикси» Бизнес, 18:10 Минсельхоз оценил возможность продления соглашений по сахару и маслу Общество, 18:02 Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали ₽300 млн Общество, 18:02 Акции «Магнита» упали после данных о дивидендах производителя магнитов Инвестиции, 17:57
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Командование специальных операций США в Европе провело в начале мая учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Восточной Европе, в ходе которых военные в том числе отработали действия на суше и с воздуха в случае полномасштабного конфликта с Россией, сообщает портал Business Insider.

Цель — сымитировать конфликт с Россией — от стран Балтии и Скандинавии до Украины и Черноморского региона.

В учениях приняли участие военные из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, с Украины и из Великобритании.

Материал дополняется
 

Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter