Госдеп заявил о готовности США ответить на «безрассудные действия» России
США готовы ответить на «безрассудные или агрессивные» действия со стороны России, однако предпочитают иметь более стабильные отношения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике, передает The Seattle Times.
«Если Россия решит принять безрассудные или агрессивные меры против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы ответим», — сказал он.
Госсекретарь пояснил, что если подобный ответ будет дан, то не ради того, чтобы развязать конфлики, а потому что США не могут оставить такие вызовы безнаказанными.
Блинкен добавил, что Вашингтон предпочел бы иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией.
По словам госсекретаря, американская и российская стороны обязаны действовать на основе правил и взятых на себя обязательств, а также избегать заявлений, подрывающих их.