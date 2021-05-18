Госдеп заявил о готовности США ответить на «безрассудные действия» России

Энтони Блинкен (Фото: Saul Loeb / AP)

США готовы ответить на «безрассудные или агрессивные» действия со стороны России, однако предпочитают иметь более стабильные отношения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике, передает The Seattle Times.

«Если Россия решит принять безрассудные или агрессивные меры против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы ответим», — сказал он.

Госсекретарь пояснил, что если подобный ответ будет дан, то не ради того, чтобы развязать конфлики, а потому что США не могут оставить такие вызовы безнаказанными.

Блинкен добавил, что Вашингтон предпочел бы иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией.

По словам госсекретаря, американская и российская стороны обязаны действовать на основе правил и взятых на себя обязательств, а также избегать заявлений, подрывающих их.