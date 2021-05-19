Россияне назвали лучшие бонусы от работодателей

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Более половины (56%) опрошенных, работающих в компаниях, предоставляющих помимо заработной платы социальный пакет, хотели бы, чтобы в него входил полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и сертификат на покупку продуктов, меньше всего (7%) сотрудники хотели бы иметь всего лишь ДМС и изучать иностранный язык за счет работодателя, следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом доставки товаров и продуктов СберМаркет и исследовательской компанией ResearchMe. В нем приняли участие более 1500 человек.

Для 19% респондентов наиболе желанным дополнением к зарплате являются полис ДМС и занятия в спортзале. А 18% готовы отказаться от медицинской страховки ради сертификата на покупку продуктов, возможности посещения спортзала и курсов английского языка.

«Идеальной суммой сертификата на покупку продуктов россияне отметили сумму от 5000 руб. ежемесячно (32% опрошенных) или от 10 000 руб. (28%). 26% респондентов достаточно сертификата на сумму от 3000 руб.», — говорится в сообщении СберМаркета.

Наиболее часто соцпакет включает только полис ДМС (страховка предлагается работодателем в трех из четырех случаев). Абонемент в фитнес-клуб предлагают 40% компаний. Еще 34% предоставляют сертификаты на покупку продуктов в качестве дополнительного бонуса. Наиболее редко в соцпакет входят языковые курсы — только 26% компаний готовы оплачивать сотрудникам изучение иностранных языков.