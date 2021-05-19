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Общество ,  
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Россияне назвали лучшие бонусы от работодателей

Фото: Митя Алешковский / ТАСС
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Более половины (56%) опрошенных, работающих в компаниях, предоставляющих помимо заработной платы социальный пакет, хотели бы, чтобы в него входил полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и сертификат на покупку продуктов, меньше всего (7%) сотрудники хотели бы иметь всего лишь ДМС и изучать иностранный язык за счет работодателя, следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом доставки товаров и продуктов СберМаркет и исследовательской компанией ResearchMe. В нем приняли участие более 1500 человек.

Для 19% респондентов наиболе желанным дополнением к зарплате являются полис ДМС и занятия в спортзале. А 18% готовы отказаться от медицинской страховки ради сертификата на покупку продуктов, возможности посещения спортзала и курсов английского языка.

«Идеальной суммой сертификата на покупку продуктов россияне отметили сумму от 5000 руб. ежемесячно (32% опрошенных) или от 10 000 руб. (28%). 26% респондентов достаточно сертификата на сумму от 3000 руб.», — говорится в сообщении СберМаркета.

Работодатели решили сэкономить на медицинских страховках
Финансы
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Наиболее часто соцпакет включает только полис ДМС (страховка предлагается работодателем в трех из четырех случаев). Абонемент в фитнес-клуб предлагают 40% компаний. Еще 34% предоставляют сертификаты на покупку продуктов в качестве дополнительного бонуса. Наиболее редко в соцпакет входят языковые курсы — только 26% компаний готовы оплачивать сотрудникам изучение иностранных языков.

По словам 80% опрошенных, они получают дополнительные бонусы бесплатного чая и кофе в офисе, а иногда в виде лишнего выходного. По данным СберМаркета, 40% российских компаний предоставляют соцпакет при приеме на работу. Но 61% опрошенных сзаявили, что работодатели предлагают сотрудникам соцпакет, как правило, после успешного прохождения испытательного срока.

Ранее 84% россиян высказались за получение корпоративной пенсии от работодателей. Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, в котором участвовали более 3500 человек, более трети респондентов хотели бы получать дополнительно не менее 30 тыс. руб. в месяц.

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Сбербанк работодатели Опрос бонусы ДМС
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
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Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
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