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Технологии и медиа ,  
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МТС увеличила выручку на 5,5%

МТС MTSS ₽332,55 +1,34% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В первом квартале выручка оператора выросла на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 123,9 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении МТС.

В России группа заработала 116 млрд руб., что на 5,6% выше, чем год назад. На показатель повлиял рост потребления трафика, продаж мобильных устройств и аксессуаров, а и также развитие экосистему компании: финтеха, медиапродуктов, облачных и цифровых решений для корпоративных клиентов, отмечается в презентации МТС.

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Технологии и медиа
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Показатель OIBDA вырос на 6,7%, до 55,4 млрд руб. Негативное влияние на него продолжает оказывать снижение потребления высокомаржинальных услуг международного роуминга из-за COVID, но это было компенсировано ростом в других нишах. Чистая прибыль снизилась на 8,8%, до 16,2 млрд руб. В МТС подчеркивают, что без учета неденежных показателей (курсовых разниц и операций с деривативами) этот показатель вырос на 19,5%.

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Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

Абонентская база МТС в мобильном сегменте сократилась на 0,1%, до 78,4 млн клиентов. Число потребителей платного ТВ от МТС выросло на 54%, до 7,1 млн, количество клиентов МТС Банка достигло 2,6 млн, что на 4,8% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Капитальные затраты в первом квартале составили 29,3 млрд руб.

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Подключить за 199 р/мес
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