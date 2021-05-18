МТС увеличила выручку на 5,5%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В первом квартале выручка оператора выросла на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 123,9 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении МТС.

В России группа заработала 116 млрд руб., что на 5,6% выше, чем год назад. На показатель повлиял рост потребления трафика, продаж мобильных устройств и аксессуаров, а и также развитие экосистему компании: финтеха, медиапродуктов, облачных и цифровых решений для корпоративных клиентов, отмечается в презентации МТС.

Показатель OIBDA вырос на 6,7%, до 55,4 млрд руб. Негативное влияние на него продолжает оказывать снижение потребления высокомаржинальных услуг международного роуминга из-за COVID, но это было компенсировано ростом в других нишах. Чистая прибыль снизилась на 8,8%, до 16,2 млрд руб. В МТС подчеркивают, что без учета неденежных показателей (курсовых разниц и операций с деривативами) этот показатель вырос на 19,5%.