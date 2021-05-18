МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре

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Температура до 35 градусов тепла ожидается днем во вторник, 18 мая, в некоторых районах Московской области. С таким предупреждением выступило областное ГУ МЧС.

«В период с 13:00 до 18:00 часов 18 мая на востоке, юго-востоке Московской области ожидается сильная жара с температурой воздуха 35градусов Цельсия», — говорится в сообщении.

В то же время московское управление МЧС предупредило жителей столицы о дневной температуре воздуха от 30 до 32 градусов тепла.

В главке напомнили, что при выходе на улицу не следует забывать о головных уборах и воздухопроницаемой одежде, а поездки на транспорте следует ограничить до вечера, когда жара спадает.