В Нижнем Новгороде подросток протащил инспектора ДПС на капоте

Video

В Нижнем Новгороде шестнадцатилетний подросток наехал на полицейского, пытаясь скрыться, и протащил его на капоте, против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК по области.

Инцидент произошел вечером 21 апреля. По данным следствия, полицейские патрулировали улицы, когда на пересечении улиц Большой Покровской и Октябрьской заметили автомобиль «ВАЗ», водитель которого «демонстрировал неуверенные навыки вождения». Инспекторы потребовали от водителя остановиться, однако тот попытался скрыться.

В результате водитель наехал на сотрудника полиции, но не стал останавливаться и с зацепившимся за капот инспектором проехал какое-то расстояние. Машину удалось остановить на улице Добролюбова.

За рулем оказался несовершеннолетний, у которого нет водительских прав. Подросток признался в содеянном.