Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 13:05 Воронеж может дать фору Москве в корпоративном обучении. Исследование Pro, 13:04 В Ленинградской области задержали сбившую на Audi двух подростков женщину Общество, 13:01 Экс-чемпион мира по боксу назвал причины поражения Поветкина Спорт, 12:55 Большунов выиграл золото на чемпионате России по лыжным гонкам Спорт, 12:53 На помощь застрявшему в Суэцком канале судну направились еще два буксира Общество, 12:41 Evergreen назвала новую дату попытки снять судно с мели в Суэцком канале Общество, 12:28 Колосков призвал прекратить разговоры о возвращении Акинфеева в сборную Спорт, 12:20 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 12:16 Как оставаться продуктивным на удаленке и все успевать Экономика образования, 12:00  Экс-адвокат Ефремова ответил на предложение о лишении его статуса Общество, 11:50 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Общество, 11:35 Тренер раскритиковал российского вратаря после поражения «Айлендерс» Спорт, 11:28 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 11:27
Общество ,  
0 

В Ленинградской области задержали сбившую на Audi двух подростков женщину

Фото: dtp47rus / VK
Фото: dtp47rus / VK

Девушка за рулем автомобиля сбила двух девочек в городе Тосно Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и области, поступившем в РБК. В результате ДТП одна несовершеннолетняя погибла, вторая находится в больнице. Водитель задержана.

Авария произошла вечером 27 марта на шестом км дороги «Подъезд к городу Тосно». Девушка 1991 года рождения, управляя автомобилем Audi A4, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила двух несовершеннолетних, когда они переходили дорогу. В результате 16-летняя девочка умерла от полученных травм по пути в больницу, 17-летняя пострадавшая была госпитализирована.

В аварии пострадала также 48-летняя пассажирка иномарки, ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Полицейский насмерть сбил мужчину на западе Москвы
Общество
Фото:mobrep.ru

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В конце марта на севере Москвы водитель Mercedes врезался в припаркованную машину и сбил двух женщин, после чего скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. Позже его задержали. Пострадавшие скончались в больнице.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 6. ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

новости Ленинградская область ДТП наезд
Материалы по теме
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу
Общество
В Москве машина въехала в высаживающий людей на остановке автобус
Общество
Машина сбила троих человек на пешеходном переходе на юге Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter