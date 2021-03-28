В Ленинградской области задержали сбившую на Audi двух подростков женщину

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Девушка за рулем автомобиля сбила двух девочек в городе Тосно Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и области, поступившем в РБК. В результате ДТП одна несовершеннолетняя погибла, вторая находится в больнице. Водитель задержана.

Авария произошла вечером 27 марта на шестом км дороги «Подъезд к городу Тосно». Девушка 1991 года рождения, управляя автомобилем Audi A4, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила двух несовершеннолетних, когда они переходили дорогу. В результате 16-летняя девочка умерла от полученных травм по пути в больницу, 17-летняя пострадавшая была госпитализирована.

В аварии пострадала также 48-летняя пассажирка иномарки, ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).