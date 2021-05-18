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Политика ,  
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Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями в мире

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация в мире остается нестабильной, заявил президент России Владимир Путин на церемонии по приему верительных грамот от иностранных послов, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«К сожалению, ситуация в мире по-прежнему нестабильна и даже осложняется <...> Озабоченность вызывает деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сказал президент.

По его словам, международный терроризм, наркоторговля и организованная преступность в связи с этим «вновь заявляют о себе». Путин добавил, что также происходит обострение «застарелых» региональных конфликтов, в том числе в Афганистане, Ливии и на ближнем Востоке.

Путин заявил о близости к России конфликта между Израилем и Палестиной
Политика
Фото:ZUMA / ТАСС

В феврале 2020 года Путин заявлял о приближении мира к «опасной черте», поскольку множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, рушатся системы контроля над вооружениями. Также глава государства говорил, что только совместными усилиями страны смогут защитить мир от нарастающих опасных угроз.
 

Владимир Путин Безопасность контроль за оружием
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