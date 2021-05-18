Рябков рассказал, как продвигается проработка встречи Путина и Байдена

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РБК сообщил о продолжении проработки возможности проведения двустороннего саммита российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

«Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне», — сказал Рябков РБК.

Президент США Джо Байден 13 апреля сообщил о желании встретиться с Путиным на территории «третьей страны». В Кремле говорили, что саммит может пройти в одной из стран ЕС. 4 мая Байден сообщил, что «надеется и ожидает» встречи с Путиным в июне. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне, однако точные даты раскрывать не стал. Среди возможных мест проведения саммита российские и зарубежные СМИ называли Австрию и Швейцарию (не входит в ЕС).

«Мы смотрим на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьезный сигнал всему международному сообществу. Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», — сказал Рябков. По его мнению, правильным было бы, если бы «в ближайшее время наметились хотя бы фрагментарные сдвиги к лучшему в наших отношениях, что позволило бы остановить эскалационную спираль противостояния».