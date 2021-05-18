Власти Москвы ответили на сообщения об отмене штрафов за перчатки в метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Носить перчатки в общественном транспорте так же необходимо, как и маски, информация об отсутствии штрафа не соответствует действительности. Об этом сообщает городской департамент транспорта в Telegram.

Ранее Telegram-канал Readovka написал, что сотрудники дептранса выписывают штрафы только за маски, а за перчатки не штрафуют. На видео, опубликованном изданием, видно, как один инспектор Московского метро выписывает молодому человеку штраф за то, что у него нет маски, а другой человек за кадром объясняет, что за отсутствие перчаток штраф не выписывают.

Дептранс привел пояснения ГКУ «Организатор перевозок», согласно которым носить маски и перчатки необходимо на протяжении всей поездки во всем общественном транспорте.

«Еще раз обращаем внимание, что для эффективной защиты от вируса необходимо носить и маски, и перчатки. Это равносильные средства защиты, и отсутствие одного из них грозит штрафом», — говорится в сообщении.