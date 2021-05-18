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Власти Москвы ответили на сообщения об отмене штрафов за перчатки в метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Носить перчатки в общественном транспорте так же необходимо, как и маски, информация об отсутствии штрафа не соответствует действительности. Об этом сообщает городской департамент транспорта в Telegram.

Ранее Telegram-канал Readovka написал, что сотрудники дептранса выписывают штрафы только за маски, а за перчатки не штрафуют. На видео, опубликованном изданием, видно, как один инспектор Московского метро выписывает молодому человеку штраф за то, что у него нет маски, а другой человек за кадром объясняет, что за отсутствие перчаток штраф не выписывают.

Дептранс привел пояснения ГКУ «Организатор перевозок», согласно которым носить маски и перчатки необходимо на протяжении всей поездки во всем общественном транспорте.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Еще раз обращаем внимание, что для эффективной защиты от вируса необходимо носить и маски, и перчатки. Это равносильные средства защиты, и отсутствие одного из них грозит штрафом», — говорится в сообщении.

Ношение перчаток в общественных местах Москвы стало обязательным с 12 мая 2020 года после распоряжения мэра города Сергея Собянина в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

За отсутствие средства индивидуальной защиты в транспорте предусмотрен административный штраф в размере 5 тыс. руб. согласно ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы.

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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Дептранс маски Москва коронавирус COVID-19
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