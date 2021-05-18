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Политика ,  
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Эксперты оценили возможность построить авианосец для ВМФ за 500 млрд руб.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Прежде, чем вкладывать 500 млрд руб. в строительство авианосца для российского флота, необходимо выполнить множество предварительных условий для его обслуживания, иначе корабль может так и не достигнуть нормальной боеспособности. Об этом заявил РБК военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Так он прокомментировал информацию о том, что военно-промышленная комиссия России рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца в новую госпрограмму вооружения. По словам члена морской коллегии при правительстве Владимира Поспелова, стоимость головного авианосца оценивается примерно в 500 млрд руб. Для флота нужно три таких корабля — головной и два серийных.

«В принципе, полтриллиона для строительства такого корабля — сумма, которая может соответствовать действительности, это дешевле, чем американские авианосцы. Стоимость современных авианосцев в некоторых случаях превышает $10 млрд. <...> Но нельзя измерять затраты на строительство авианосца только стоимостью самого корабля», — сказал Крамник.

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По его словам, для обслуживания авианосца необходимо выполнить ряд условий, в том числе создать новое поколение палубной авиации, подготовить личный состав, а также построить «значительно больше» боевых кораблей, которые будут сопровождать авианосец. «Чтобы не оказалось, что многочисленный военный флот должен будет сопровождать авианосец, а другие задачи выполнять не сможет», — отметил эксперт.

Крамник заявил, что из-за слишком больших расходов на содержание авианосца такой корабль большую часть «карьеры» проводит в ремонтах. Он напомнил, что российский авианосец «Адмирал Кузнецов» так и не достиг «нормальной боеспособности».

«Если сейчас начать финансировать постройку авианосца, мы рискуем наступить на те же грабли», — заключил эксперт. При этом он отметил, что сам по себе авианосец — «довольно полезный класс кораблей».

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В ВПК оценили стоимость нового авианосца России в полтриллиона руб.
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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

В свою очередь, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с РБК сообщил, что флоту нужно хотя бы три авианосца.

«Полтриллиона — это только первый. Если все пойдет как надо, следующие должны быть дешевле. Но, с другой стороны, эти полтриллиона могут вырасти. Это является обычной практикой в кораблестроении, тем более — столь масштабном», — отметил он.

По его словам, это «не самая страшная сумма». В то же время средств, которые хотят потратить на авианосец, может не хватить для выполнения других задач госпрограммы вооружений, предположил эксперт.

«Второй момент — то, что авианосцу нужна сопровождающая группа кораблей самых разных классов. Это потребует дополнительных финансовых вливаний. Сейчас такие корабли в принципе строятся — разные серии фрегатов, корветов. Они получаются довольно неплохо, но, мне кажется, пока нашим кораблестроителям достаточно задач по масштабному, серьезному строительству кораблей этих классов», — сказал Стефанович.

Он добавил, что авианосец — достаточно уязвимый корабль. Поэтому можно вложиться в строительство, «а потом потерять его на ровном месте».

«Для того чтобы говорить об авианосце, нужно создавать в целом развитые военно-морские силы общего назначения, которые в случае принятия решения о строительстве авианосца будут уже сформированы для обеспечения его в боевых дежурствах», — сказал он.

новости авианосец стоимость ВМФ
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