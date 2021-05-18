Эксперты оценили возможность построить авианосец для ВМФ за 500 млрд руб.

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Прежде, чем вкладывать 500 млрд руб. в строительство авианосца для российского флота, необходимо выполнить множество предварительных условий для его обслуживания, иначе корабль может так и не достигнуть нормальной боеспособности. Об этом заявил РБК военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Так он прокомментировал информацию о том, что военно-промышленная комиссия России рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца в новую госпрограмму вооружения. По словам члена морской коллегии при правительстве Владимира Поспелова, стоимость головного авианосца оценивается примерно в 500 млрд руб. Для флота нужно три таких корабля — головной и два серийных.

«В принципе, полтриллиона для строительства такого корабля — сумма, которая может соответствовать действительности, это дешевле, чем американские авианосцы. Стоимость современных авианосцев в некоторых случаях превышает $10 млрд. <...> Но нельзя измерять затраты на строительство авианосца только стоимостью самого корабля», — сказал Крамник.

По его словам, для обслуживания авианосца необходимо выполнить ряд условий, в том числе создать новое поколение палубной авиации, подготовить личный состав, а также построить «значительно больше» боевых кораблей, которые будут сопровождать авианосец. «Чтобы не оказалось, что многочисленный военный флот должен будет сопровождать авианосец, а другие задачи выполнять не сможет», — отметил эксперт.