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Технологии и медиа ,  
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В ВПК оценили стоимость нового авианосца России в полтриллиона руб.

Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца. Об этом сообщил член коллегии военно-морской промышленной комиссии России (ВПК), член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов передает «РИА Новости».

«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных», — сказал он.

ОСК назвала новую стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»
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Пожар на крейсере &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;&nbsp;в Мурманске, 12 декабря 2019г.

По оценкам Поспелова, на строительство одного такого нового авианосца потребует полтриллиона руб. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей», — сказал член ВПК.

В то же время он отметил, что при создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.

В декабре 2020 года произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». По предварительной версии, возгорание началось при ремонте во время сварочных работ. При пожаре погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. Позднее в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что на восстановление корабля уйдет до 350 млн руб.

авианосец корабль ВПК
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